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تفاصيل حالة الطقس ليوم الأربعاء - تحذيرات

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 03-06-2025 11:15 م

الوكيل الإخباري-   تُشير توقعات إدارة الأرصاد الجوية إلى أن المملكة ستشهد خلال الأيام الأربعة المقبلة طقسًا معتدلًا في أغلب المناطق، مع بقاء الأجواء حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

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وقالت إدارة الارصاد الجوية ان الأجواء لطيفة الحرارة في معظم المناطق يوم غد الاربعاء، وحارة نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة شمال ووسط المملكة. الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية.

ليلاً: أجواء باردة نسبيًا فوق المرتفعات، ولطيفة في باقي المناطق.


وحذرت من تدني مدى الرؤية الأفقية صباحًا بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بفعل الغبار في مناطق البادية.

 
gnews

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