تفاصيل حالة الطقس ليوم الأربعاء - تحذيرات

الوكيل الإخباري- تُشير توقعات إدارة الأرصاد الجوية إلى أن المملكة ستشهد خلال الأيام الأربعة المقبلة طقسًا معتدلًا في أغلب المناطق، مع بقاء الأجواء حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

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