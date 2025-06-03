تفاصيل حالة الطقس ليوم الأربعاء - تحذيرات

ليلاً: أجواء باردة نسبيًا فوق المرتفعات، ولطيفة في باقي المناطق.
وحذرت من تدني مدى الرؤية الأفقية صباحًا بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بفعل الغبار في مناطق البادية.
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