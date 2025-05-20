تفاصيل حالة الطقس ليوم الاربعاء - تحذيرات

ليلاً: لطيف الحرارة في معظم المناطق، ومعتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة. الرياح شمالية غربية معتدلة.
وتحذر ادارة الارصاد الجوية من خطر تدنّي مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكّل الضباب في المرتفعات الشمالية العالية صباحًا.
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