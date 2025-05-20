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تفاصيل حالة الطقس ليوم الاربعاء - تحذيرات

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 20-05-2025 11:19 م
الوكيل الإخباري-   قالت إدارة الارصاد الجوية ان الطقس معتدل في عموم المناطق، وحار نسبي في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. الرياح شمالية غربية معتدلة ليوم غد الاربعاء.اضافة اعلان


ليلاً: لطيف الحرارة في معظم المناطق، ومعتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة. الرياح شمالية غربية معتدلة.

وتحذر ادارة الارصاد الجوية من خطر تدنّي مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكّل الضباب في المرتفعات الشمالية العالية صباحًا.
 
gnews

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