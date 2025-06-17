تفاصيل حالة الطقس ليوم الاربعاء

الوكيل الإخباري- تُشير التوقعات الصادرة عن إدارة الأرصاد الجوية إلى استمرار الأجواء الحارة نسبيًا في أغلب مناطق المملكة حتى يوم السبت، فيما تبقى حارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وسط تحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، خاصة في المناطق المنخفضة.

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ووفق ادارة الارصاد الجوية يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة يوم الأربعاء لتسجل أعلى من معدلاتها العامة بحوالي (2-3) درجات مئوية، وتبقى الأجواء خلال هذين اليومين حارة نسبيًا في معظم المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.



الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا خاصة في مناطق البادية.