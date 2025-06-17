تفاصيل حالة الطقس ليوم الاربعاء

ووفق ادارة الارصاد الجوية يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة يوم الأربعاء لتسجل أعلى من معدلاتها العامة بحوالي (2-3) درجات مئوية، وتبقى الأجواء خلال هذين اليومين حارة نسبيًا في معظم المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.
الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا خاصة في مناطق البادية.
ليلًا: أجواء معتدلة الحرارة بوجه عام، والرياح شمالية معتدلة.
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