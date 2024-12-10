تفاصيل حالة الطقس يوم الأربعاء

وبينت ان الطقس ليلا بارد نسبي في أغلب مناطق المملكة، ولطيف في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
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