 
الثلاثاء 2024-12-10 10:45 م
 

تفاصيل حالة الطقس يوم الأربعاء

العاصمة عمان
العاصمة عمان
الثلاثاء، 10-12-2024 09:49 م

الوكيل الإخباري-     قالت إدارة الأرصاد الجوية ان الطقس لطيف الحرارة في أغلب مناطق المملكة الأربعاء ، ودافئ نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وبينت ان الطقس ليلا  بارد نسبي في أغلب مناطق المملكة، ولطيف في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

اضافة اعلان

 

 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

عربي ودولي عودة كبيرة للاجئين السوريين من معبر المصنع الحدودي بلبنان

راكان الفاعور

أخبار محلية راكان الفاعور: التكريم الملكي للقطاع الزراعي هو اشارة ملكية لاهمية القطاع

أيمن الصفدي ووزير الخارجية في الجمهورية اللبنانية عبدالله بو حبيب

أخبار محلية وزير الخارجية ونظيره اللبناني يجريان مباحثات هاتفية

العاصمة عمان

الطقس تفاصيل حالة الطقس يوم الأربعاء

الصفدي وبلينكن

أخبار محلية الأردن وأميركا يشددان على ضرورة تحقيق انتقال سلمي للسلطة في سوريا

من الحادث

أخبار محلية صور - حادث مروع بين بكب وسيارة على طريق البحر الميت

مطار دمشق الدولي

عربي ودولي تحديد موعد عودة الرحلات الجوية من مطار دمشق الدولي

تعبيرية

عربي ودولي الأمم المتحدة: سوريا تمر بلحظة فاصلة في تاريخها



 




الأكثر مشاهدة