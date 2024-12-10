تفاصيل حالة الطقس يوم الأربعاء

الوكيل الإخباري- قالت إدارة الأرصاد الجوية ان الطقس لطيف الحرارة في أغلب مناطق المملكة الأربعاء ، ودافئ نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



وبينت ان الطقس ليلا بارد نسبي في أغلب مناطق المملكة، ولطيف في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

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