تفاصيل حالة الطقس يوم الاثنين- تحذيرات

الوكيل الإخباري- قالت ادارة الأرصاد الجوية انه يتوقع أن تكون الأجواء خلال النهار باردة نسبياً في معظم مناطق المملكة، ومائلة للدفء فيخ الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية. الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

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