تفاصيل حالة الطقس يوم الاثنين- تحذيرات

أما ليلاً، فالطقس بارد في أغلب المناطق وبارد نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة. ومع ساعات الليل المتأخرة، يُتوقع تشكل الصقيع فوق المرتفعات الجبلية العالية (خاصة الجنوبية) وأجزاء من البادية والسهول.
وحذرت من خطر تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من البادية والسهول.
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