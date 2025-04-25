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تفاصيل حالة الطقس يوم السبت

علم الاردن
علم الاردن
 
الجمعة، 25-04-2025 11:40 م

الوكيل الإخباري-   قالت ادارة الارصاد الجوية ان يوم السبت ستكون الأجواء لطيفة الحرارة فوق المرتفعات ومعتدلة في باقي المناطق، مع ظهور غيوم منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

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ليلاً: بارد نسبي في أغلب المناطق، ولطيف في الأغوار والعقبة.

 
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