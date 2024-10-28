تفاصيل حالة عدم الاستقرار الجوي والامطار الرعدية القادمة الى الاردن

مع ساعات الليل تضعف فرصة هطول الامطار، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية .
التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
- خطر الإنزلاق على الطرقات التي تشهد هطولات مطرية.
ويوم الخميس تبقى المملكة ضمن حالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث يستمر ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة ويتوقع في ساعات ما بعد الظهرهطول زخات محلية ومحدودة من المطر في اجزاء متفرقة من المملكة لفترة زمنية قصيرة .
التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
- خطر الإنزلاق على الطرقات التي تشهد هطولات مطرية.
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