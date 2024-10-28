تفاصيل حالة عدم الاستقرار الجوي والامطار الرعدية القادمة الى الاردن

الوكيل الإخباري- تتأثر المملكة الاربعاء القادم بحالة من عدم الاستقرار الجوي ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع بإذن الله هطول زخات متفرقة من المطر في شرق وجنوب شرق المملكة يحتمل ان تكون لفترة قصيرة غزيرة احيانا ويصحبها الرعد، كما يحتمل أن تمتد زخات محدودة من المطر الى أجزاء من المناطق الوسطى الشرقية.

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مع ساعات الليل تضعف فرصة هطول الامطار، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية .



التحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

- خطر الإنزلاق على الطرقات التي تشهد هطولات مطرية.



ويوم الخميس تبقى المملكة ضمن حالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث يستمر ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة ويتوقع في ساعات ما بعد الظهرهطول زخات محلية ومحدودة من المطر في اجزاء متفرقة من المملكة لفترة زمنية قصيرة .

ومع ساعات الليل تضعف فرصة هطول المطر مع بقاء احتمال لهطول زخات محلية متفرقة من المطر في اجزاء محدودة من المناطق الشرقية.