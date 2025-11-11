تفاصيل حالة عدم الاستقرار الجوي والامطار الرعدية القادمة الى المملكة

ويوم الجمعة يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسود المملكة أجواء غير مستقرة بشكل عام، حيث تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وبمشيئة الله تهطل زخات متفرقة من المطر خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة قد يصحبها الرعد احيانا .
وتحذر الادارة من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية ، احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الليل المتأخرة بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية الشمالية وأجزاء من السهول.
-
أخبار متعلقة
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء
-
الأرصاد: المملكة على موعد مع أمطار الخير نهاية الأسبوع
-
الحرارة تسجل أعلى من معدلاتها بحوالي 5-6 درجات مئوية الاثنين
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد
-
طقس معتدل الأحد وتحذيرات من الغبار في البادية
-
الأردن على موعد مع الأمطار في هذا الموعد
-
الأرصاد الجوية: الأردن قد يشهد حالة مطرية نهاية الأسبوع المقبل
-
تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت