تفاصيل حالة عدم الاستقرار الجوي والامطار الرعدية القادمة الى المملكة

الأرصاد الجوية: زخات مطرية متوقعة اليوم في بعض المناطق
الثلاثاء، 11-11-2025 01:21 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  قالت ادارة الارصاد الجوية ان المملكة ستتأثر  تدريجياً يوم الخميس بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك فرصة لهطول زخات متقطعة من المطر على فترات في أجزاء متفرقة من المملكة، قد يصحبها الرعد أحياناً .

ويوم الجمعة يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسود المملكة أجواء غير مستقرة بشكل عام، حيث تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وبمشيئة الله تهطل زخات متفرقة من المطر خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة قد يصحبها الرعد احيانا .


وتحذر الادارة من  تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية ، احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الليل المتأخرة بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية الشمالية وأجزاء من السهول. 

 
 
