تقلبات حادة على درجات الحرارة خلال 4 أيام القادمة

الوكيل الإخباري- توقعت إدارة الأرصاد الجوية تأثر المملكة، اليوم السبت، بأجواء مغبرة وباردة نسبياً في أغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهطول زخات من المطر في شمال المملكة قد تمتد لفترة قصيرة إلى أجزاء محدودة من المناطق الوسطى. اضافة اعلان





وأشارت الإدارة إلى أن الرياح ستكون غربية نشطة السرعة، ترافقها هبات قوية قد تصل سرعتها إلى ما بين 60-70 كم/ساعة، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الخارجية. وخلال ساعات الليل، يتناقص تركيز الغبار ويكون الطقس بارداً في معظم المناطق، مع رياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



وحذرت الأرصاد من خطر تدني أو انعدام مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، ومن شدة سرعة الرياح والهبات القوية، داعية مرضى الربو والحساسية إلى أخذ الاحتياطات اللازمة، وتجنب الأنشطة الخارجية، إضافة إلى الانتباه من خطر الانزلاق على الطرق التي تشهد هطولاً مطرياً.



وبحسب التوقعات، يطرأ يوم الأحد ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس مشمساً ولطيفاً في أغلب المناطق، ودافئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، فيما تسود أجواء باردة ليلاً في معظم المناطق.



ويستمر الارتفاع على درجات الحرارة يوم الاثنين، ليسود طقس مشمس ودافئ بوجه عام، مع نشاط للرياح الجنوبية الشرقية المثيرة للغبار أحياناً، خاصة في مناطق البادية، ما قد يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.



أما يوم الثلاثاء، فيطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس بارداً نسبياً في أغلب المناطق، ودافئاً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ونشاط للرياح الغربية المثيرة للغبار في مناطق البادية، بينما تسود أجواء باردة ليلاً في مختلف المناطق.

وأكدت إدارة الأرصاد الجوية ضرورة متابعة التحديثات الدورية نظراً للتقلبات الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

