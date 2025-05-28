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تقلبات خفيفة على الحرارة وأجواء معتدلة في أغلب المناطق الأربعاء

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أرشيفية
 
الأربعاء، 28-05-2025 06:50 ص

الوكيل الإخباري-  تشير توقعات الأرصاد الجوية إلى أن المملكة ستشهد تقلبات خفيفة في درجات الحرارة خلال الأيام الأربعة القادمة، مع أجواء لطيفة إلى معتدلة في معظم المناطق، فيما تبقى الأجواء حارة نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

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الأربعاء، تنخفض درجات الحرارة قليلًا، ليكون الطقس لطيفًا في أغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانًا في شرق المملكة قد تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة وتثير الغبار.


وتحذر الأرصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية صباحًا بسبب الضباب فوق المرتفعات العالية وأجزاء من السهول، ومن احتمال تدني مدى الرؤية بسبب الغبار في مناطق البادية.


الخميس، ترتفع درجات الحرارة قليلًا مع بقاء الطقس لطيفًا في المرتفعات والسهول، وحارًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا وتثير الغبار في مناطق البادية.


الجمعة، ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف لتصبح الأجواء معتدلة في معظم المناطق، وحارة نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا.


السبت، يطرأ ارتفاع آخر في درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل، ويكون الطقس حارًا نسبيًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية تتحول ظهرًا إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة أحيانًا.

 
gnews

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