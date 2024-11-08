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تنبيهات من الارصاد الجوية بخصوص الحالة الجوية يوم السبت

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الجمعة، 08-11-2024 03:10 م

الوكيل الإخباري-    الطقس لطيف فوق المرتفعات الجبلية العالية ، ومعتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار في مناطق البادية.

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ليلا: طقس بارد نسبي في أغلب المناطق، ولطيف في الاغوار والبحر الميت والعقبة ، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.


التنبيهات:
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
-خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات والسهول ومناطق البادية.

 
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