تنبيهات من الارصاد الجوية بخصوص الحالة الجوية يوم السبت

ليلا: طقس بارد نسبي في أغلب المناطق، ولطيف في الاغوار والبحر الميت والعقبة ، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
التنبيهات:
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
-خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات والسهول ومناطق البادية.
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