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تنبيهات من الارصاد الجوية بخصوص حالة الطقس يوم الاحد

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امطار
السبت، 04-01-2025 03:28 م

الوكيل الإخباري-    تنبه الارصاد الجوية يوم الاحد من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية خطر جريان الاودية في جنوب وشرق المملكة ، و من الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.

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  تتأثر المملكة مساء الاحد تدريجياً بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تزداد كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتهطل باذن الله تعالى زخات من المطر في جنوب وشرق المملكة بما فيها مدينة العقبة قد يصحبها الرعد ، تمتد أحيانا الى أجزاء محدودة من المناطق الوسطى ، والرياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

 
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