تنبيهات من الارصاد الجوية بخصوص حالة الطقس يوم الاحد

الوكيل الإخباري- تنبه الارصاد الجوية يوم الاحد من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية خطر جريان الاودية في جنوب وشرق المملكة ، و من الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.

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