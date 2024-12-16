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تنبيهات من الارصاد الجوية بخصوص طقس الثلاثاء

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الإثنين، 16-12-2024 07:38 م

الوكيل الإخباري-    يبقى الطقس بارد نسبي في اغلب مناطق المملكة، ومائل للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.

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ليلاً: الطقس بارد في أغلب مناطق المملكة، وبارد نسبي في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.


التحذيرات:
- خطر تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من البادية والسهول.

 
gnews

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