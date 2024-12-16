تنبيهات من الارصاد الجوية بخصوص طقس الثلاثاء

الوكيل الإخباري- يبقى الطقس بارد نسبي في اغلب مناطق المملكة، ومائل للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.

اضافة اعلان



ليلاً: الطقس بارد في أغلب مناطق المملكة، وبارد نسبي في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.