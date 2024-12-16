تنبيهات من الارصاد الجوية بخصوص طقس الثلاثاء

ليلاً: الطقس بارد في أغلب مناطق المملكة، وبارد نسبي في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
التحذيرات:
- خطر تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من البادية والسهول.
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