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تنبيهات من الارصاد الجوية بشأن طقس الاحد

العاصمة عمان
العاصمة عمان
السبت، 24-08-2024 10:01 م

الوكيل الإخباري-   تنبه الارصاد الجوية يوم الاحد من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الشمالية.

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كما تنبه من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة وقت الذروة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.

 

ويبقى الطقس يوم الاحد صيفي عادي فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة

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