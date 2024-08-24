تنبيهات من الارصاد الجوية بشأن طقس الاحد

كما تنبه من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة وقت الذروة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.
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