تنبيهات من الارصاد الجوية بشأن طقس الاحد

الوكيل الإخباري- تنبه الارصاد الجوية يوم الاحد من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الشمالية.

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كما تنبه من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة وقت الذروة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.