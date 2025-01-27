تنبيهات من الارصاد بخصوص الحالة الجوية يوم الثلاثاء

ليلاً: الطقس بارد بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب المملكة، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.
التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من السهول و البادية.
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