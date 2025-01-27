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تنبيهات من الارصاد بخصوص الحالة الجوية يوم الثلاثاء

صورة عامة للعاصمة عمّان
العاصمة عمان
الإثنين، 27-01-2025 01:24 م

الوكيل الإخباري-   الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق، ومعتدل الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

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ليلاً: الطقس بارد بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب المملكة، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.


التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من السهول و البادية.

 
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