تنبيهات من الارصاد بخصوص الحالة الجوية يوم الثلاثاء

الوكيل الإخباري- الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق، ومعتدل الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

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ليلاً: الطقس بارد بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب المملكة، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.