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تنبيهات من الارصاد بخصوص طقس الجمعة

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الخميس، 07-11-2024 08:53 م

الوكيل الإخباري-    طقس معتدل بوجه عام ، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

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ليلا: طقس مائل للبرودة في أغلب المناطق، ولطيف في الاغوار والبحر الميت والعقبة ، مع استمرار ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.


التنبيهات:
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية احيانا بسبب الغبار في مناطق البادية.

 
gnews

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