تنبيهات من الارصاد بخصوص طقس الجمعة

الوكيل الإخباري- طقس معتدل بوجه عام ، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

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ليلا: طقس مائل للبرودة في أغلب المناطق، ولطيف في الاغوار والبحر الميت والعقبة ، مع استمرار ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.