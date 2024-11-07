تنبيهات من الارصاد بخصوص طقس الجمعة

ليلا: طقس مائل للبرودة في أغلب المناطق، ولطيف في الاغوار والبحر الميت والعقبة ، مع استمرار ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
التنبيهات:
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية احيانا بسبب الغبار في مناطق البادية.
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