تنبيه من الارصاد الجوية بشأن الحالة الجوية صباح الاحد

الوكيل الإخباري- يطرأ يوم غدٍ الأحد ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس خريفيًا لطيفًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

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