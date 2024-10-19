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تنبيه من الارصاد الجوية بشأن الحالة الجوية صباح الاحد

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
السبت، 19-10-2024 09:20 م

الوكيل الإخباري-   يطرأ يوم غدٍ الأحد ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس خريفيًا لطيفًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

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التنبيهات:
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.
- ننصح بارتداء ملابس دافئة أثناء الليل والصباح الباكر.

 
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