تنبيه من الارصاد الجوية بشأن الحالة الجوية صباح الاحد

- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.
- ننصح بارتداء ملابس دافئة أثناء الليل والصباح الباكر.
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