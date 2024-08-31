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تنبيه من خطر تدني مدى الرؤية بسبب الضباب فوق قمم المرتفعات الاحد

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
السبت، 31-08-2024 08:45 م
الوكيل الإخباري-   يبقى الطقس يوم الاحد  معتدل الحرارة في معظم مناطق المملكة، وحار في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.اضافة اعلان

 
التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب فوق قمم المرتفعات الجبلية العالية.
 
gnews

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