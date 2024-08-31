تنبيه من خطر تدني مدى الرؤية بسبب الضباب فوق قمم المرتفعات الاحد

التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب فوق قمم المرتفعات الجبلية العالية.
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