تنبيه من خطر تدني مدى الرؤية بسبب الضباب فوق قمم المرتفعات الاحد

08:45 م

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الوكيل الإخباري- يبقى الطقس يوم الاحد معتدل الحرارة في معظم مناطق المملكة، وحار في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. اضافة اعلان





التحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب فوق قمم المرتفعات الجبلية العالية.