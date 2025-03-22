تنويه من الارصاد الجوية بخصوص المنخفض الجوي

الوكيل الإخباري- قالت إدارة الأرصاد الجوية إن أداء الموسم المطري الحالي 2024/2025 في المملكة ما يزال دون معدلاته العامة لمثل هذا الوقت من السنة في معظم المناطق.

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وأبانت الارصاد أن مجاميع الأمطار التي هطلت خلال الفترة (19-22) آذار عدّلت من الموسم المطري الحالي 2024/2025 بنسب تراوحت بين (1%-7%) من المعدل الموسمي المطري العام.