السبت 2025-03-22 02:57 م
 

تنويه من الارصاد الجوية بخصوص المنخفض الجوي

امطار
امطار
 
السبت، 22-03-2025 02:40 م

الوكيل الإخباري-   قالت إدارة الأرصاد الجوية إن أداء الموسم المطري الحالي 2024/2025 في المملكة ما يزال دون معدلاته العامة لمثل هذا الوقت من السنة في معظم المناطق.

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وأبانت الارصاد أن مجاميع الأمطار التي هطلت خلال الفترة (19-22) آذار عدّلت من الموسم المطري الحالي 2024/2025 بنسب تراوحت بين (1%-7%) من المعدل الموسمي المطري العام.


وشهدت محطة رصد راس منيف في محافظة عجلون أعلى هطول مطري بلغ 37.9 ملم بما نسبته 6% من معدلها الموسمي العام، يليها محطة رصد جوي إربد بمجموع مطري بلغ 32ملم بما نسبته 6% من معدلها الموسمي العام، وفي المناطق الوسطى سجلت محطة رصد السلط في محافظة البلقاء أعلى مجموع مطري بلغ 32.6 ملم بما نسبته 7% من معدلها الموسمي العام، يليها في محافظة العاصمة محطة رصد الجامعة الأردنية بمجموع مطري بلغ 24.8 ملم بما نسبته 5% من معدلها الموسمي العام، يليها محطة رصد حدائق الحسين بمجموع مطري بلغ 24.0 ملم بما نسبته 5% من معدلها الموسمي العام، وفي المناطق الجنوبية الغربية سجلت محطة رصد الربة في محافظة الكرك أعلى مجموع مطري بلغ 11.9 ملم بما نسبته 4% من معدلها الموسمي العام، فيما كان الهطل المطري متواضعا في باقي المناطق وضعيفا ومعدوما في بعض الأجزاء منها.

 
 
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