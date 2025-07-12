توضيح من الأرصاد حول موعد انحسار الكتلة الحارة

10:40 ص

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الوكيل الإخباري- تبقى المملكة، اليوم السبت، تحت تأثير الكتلة الهوائية الحارة، ويكون الطقس حارًا في أغلب المناطق، وحارًا جدًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا في مناطق البادية. اضافة اعلان





وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأحد انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة بقليل، ويكون الطقس حارًا نسبيًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.



ويبقى الطقس يومي الاثنين والثلاثاء حارًا نسبيًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان، اليوم، ما بين 36 - 24 درجة مئوية، وفي غرب عمان 34 - 22، وفي المرتفعات الشمالية 31 - 20، وفي مرتفعات الشراة 32 - 19، وفي مناطق البادية 40 - 22، وفي مناطق السهول 35 - 23، وفي الأغوار الشمالية 41 - 25، وفي الأغوار الجنوبية 43 - 27، وفي البحر الميت 42 - 26، وفي خليج العقبة 44 - 28 درجة مئوية.