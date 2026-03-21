توضيح هام من الأرصاد حول حالة الطقس .. وأمطار رعدية في هذه المناطق

الوكيل الإخباري- أفادت إدارة الأرصاد الجوية بأن صور الرادار الجوي تشير إلى استمرار تأثر المملكة بمنخفض جوي، مع انتشار الغيوم الماطرة على مناطق واسعة، تتركز بشكل رئيسي في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية.





وأضافت الأرصاد، وفق موقعها الرسمي، أن الخلايا الرعدية تظهر بوضوح على صور الرادار، ما يدل على هطولات مطرية غزيرة أحيانًا، تكون مصحوبة بالرعد وتساقط البرد في بعض المناطق.



ودعت الأرصاد الجوية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، بسبب خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، إلى جانب تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض، خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية.





