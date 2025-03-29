السبت 2025-03-29 10:12 م
 

حالة الطقس أول أيام عيد الفطر

صورة جوية للعاصمة عمان
العاصمة عمان
 
السبت، 29-03-2025 09:11 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  ترتفع درجات الحرارة قليلا، يوم الاثنين ، ويكون الطقس غالباً مشمس وربيعي معتدل الحرارة بوجه عام، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية .

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وليلا يكون الطقس لطيف الحرارة في اغلب المناطق ومعتدل في وادي الأردن والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة .

 
gnews

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