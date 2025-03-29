حالة الطقس أول أيام عيد الفطر

وليلا يكون الطقس لطيف الحرارة في اغلب المناطق ومعتدل في وادي الأردن والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة .
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