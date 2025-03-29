حالة الطقس أول أيام عيد الفطر

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - ترتفع درجات الحرارة قليلا، يوم الاثنين ، ويكون الطقس غالباً مشمس وربيعي معتدل الحرارة بوجه عام، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية .

اضافة اعلان