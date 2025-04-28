حالة الطقس المتوقعة حتى الخميس

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الوكيل الإخباري- أعلنت دائرة الأرصاد الجوية أن المملكة ستشهد طقساً معتدل الحرارة خلال معظم أيام الأسبوع، مع تأثيرات لحالات من عدم الاستقرار الجوي خاصة في المناطق الشمالية الشرقية. اضافة اعلان





حالة الطقس للأيام القادمة ستكون كما يلي :



الإثنين:

نهاراً: يكون الطقس معتدلاً في أغلب مناطق المملكة، فيما تتأثر المناطق الشمالية الشرقية بحالة من عدم الاستقرار الجوي. وتظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة شرق المملكة، مع توقع هطول زخات محلية من المطر في البادية الشمالية الشرقية بعد الظهر، قد تكون غزيرة لفترة قصيرة مساءً ومصحوبة بالرعد وتساقط البَرَد. الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مما يؤدي إلى إثارة الغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية.



ليلاً: يصبح الطقس بارداً نسبياً في معظم المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم المتوسطة والعالية شرق المملكة. الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



تحذيرات الإثنين:

خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، مع احتمال تشكل العواصف الغبارية في البادية الشمالية الشرقية.



احتمال ضعيف لتشكل السيول في أجزاء من البادية الشمالية الشرقية.



نصائح وتنبيهات:

تنبيه لمرضى الجهاز التنفسي من الغبار المثار بفعل الرياح.

الحذر من الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولاً مطرياً.



الثلاثاء:

نهاراً: طقس معتدل بوجه عام مع ظهور غيوم عالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ليلاً: طقس بارد نسبياً فوق المرتفعات الجبلية، ولطيف الحرارة في باقي المناطق، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



الأربعاء:

نهاراً: تتأثر المملكة بمنخفض جوي خماسيني، حيث ترتفع درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة بحدود (8-10) درجات مئوية. يكون الطقس حاراً نسبياً في أغلب المناطق وحاراً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية. الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتثير الغبار في العديد من المناطق.



ليلاً: يزداد تركيز الغبار خاصة في الأجزاء الغربية، مع أجواء باردة نسبياً وظهور غيوم متوسطة وعالية. وهناك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة خلال ساعات متأخرة من الليل. الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



تحذيرات الأربعاء:

خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، مع احتمالية انعدام الرؤية أحياناً على الطرق الخارجية مساءً وليلاً.



نصائح وتنبيهات:

تنبيه لمرضى الجهاز التنفسي من الغبار المثار.

الخميس:

نهاراً: يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتعود لمعدلاتها الطبيعية. يكون الطقس معتدلاً بوجه عام مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة وفرصة لهطول زخات محلية خفيفة في أجزاء متفرقة. تبقى الأجواء مغبرة خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية. الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



ليلاً: تستمر الأجواء المغبرة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية، مع طقس بارد نسبياً فوق المرتفعات الجبلية ولطيف الحرارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



تحذيرات الخميس:

خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية، مع احتمال انعدامها أحياناً على الطرق الخارجية.



نصائح وتنبيهات:

تنبيه لمرضى الجهاز التنفسي من الغبار المثار.

الحذر من الانزلاق على الطرقات المبتلة بسبب الهطولات المطرية.

