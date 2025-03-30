حالة الطقس المتوقعة في المملكة للأيام الأربعة القادمة

الوكيل الإخباري- تنخفض درجات الحرارة قليلاً،الاحد، ويكون الطقس باردًا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلًا في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة. تبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لهطول زخات متفرقة من المطر شرق المملكة. الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

▪️ ليلاً: يكون الطقس باردًا في أغلب المناطق ولطيفًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.



تحذير: تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول.



الاثنين 31 آذار 2025

ترتفع درجات الحرارة، ويكون الطقس غالبًا مشمسًا ومعتدلًا في أغلب المناطق، بينما يكون دافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا في مناطق البادية.

▪️ ليلاً: أجواء لطيفة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم عالية ورياح خفيفة.



الثلاثاء 1 نيسان 2025

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلًا في أغلب المناطق وحارًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم متوسطة وعالية.

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مع ساعات المساء، تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تزداد كميات الغيوم وتهطل زخات متفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة تمتد لاحقًا إلى المناطق الشرقية، وقد تكون مصحوبة بالرعد أحيانًا.