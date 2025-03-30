الأحد 2025-03-30 02:45 ص
 

حالة الطقس المتوقعة في المملكة للأيام الأربعة القادمة

سقوط أمطار في العاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الأحد، 30-03-2025 01:45 ص

الوكيل الإخباري-   تنخفض درجات الحرارة قليلاً،الاحد، ويكون الطقس باردًا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلًا في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة. تبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لهطول زخات متفرقة من المطر شرق المملكة. الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.
▪️ ليلاً: يكون الطقس باردًا في أغلب المناطق ولطيفًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

 تحذير: تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول.

 الاثنين 31 آذار 2025
ترتفع درجات الحرارة، ويكون الطقس غالبًا مشمسًا ومعتدلًا في أغلب المناطق، بينما يكون دافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا في مناطق البادية.
▪️ ليلاً: أجواء لطيفة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم عالية ورياح خفيفة.

 الثلاثاء 1 نيسان 2025
يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلًا في أغلب المناطق وحارًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم متوسطة وعالية.

اضافة اعلان


مع ساعات المساء، تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تزداد كميات الغيوم وتهطل زخات متفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة تمتد لاحقًا إلى المناطق الشرقية، وقد تكون مصحوبة بالرعد أحيانًا.


 الأربعاء 2 نيسان 2025
يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيفًا في أغلب المناطق ويميل للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، بينما يكون معتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم منخفضة.

 
gnews

أحدث الأخبار

جيش الاحتلال يدفع بقوات إلى مستوطنة حورشا

فلسطين أكثر من 9500 أسير في سجون الاحتلال يواجهون جرائم منظمة وممنهجة

سوريا

عربي ودولي وزراء الحكومة السورية الجديدة (أسماء)

حزب الله

عربي ودولي حزب الله: إسرائيل تقوم بعدوان على لبنان تجاوز كل حد

سقوط أمطار في العاصمة عمان

الطقس حالة الطقس المتوقعة في المملكة للأيام الأربعة القادمة

السودان

عربي ودولي قائد الجيش السوداني: السلام ممكن إذا وضعت قوات الدعم السريع سلاحها

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

عربي ودولي زيلينسكي: روسيا لم ترد بشكل مناسب على مقترح الهدنة لغياب "ضغط حقيقي"

الأمن العام

أخبار محلية ضبط شخص خطف حقيبة فتاة بالشارع العام في محافظة جرش

شعار منظمة الصحة العالمية

عربي ودولي الصحة العالمية تخفض موازنتها بنسبة 20% بعد انسحاب أميركا



 
 





الأكثر مشاهدة