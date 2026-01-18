حالة الطقس المتوقعة لاربعة ايام في الاردن

الوكيل الإخباري- يكون الطقس يوم الاثنين نهار ا باردا وغائم جزئياً إلى غائم، مع بقاء الفرصة خلال ساعات الصباح لهطول أمطار خفيفة في الأجزاء الغربية من المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

لـيـلاً: الطقس بارد جداً في أغلب المناطق، وبارد في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ويتوقع تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية والسهول، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة .



يوم الثلاثاء نهاراً: الطقس مستقر وبارد في أغلب المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.



لـيـلاً: الطقس بارد جداً في أغلب المناطق، وبارد في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



يوم الاربعاء نهاراً: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الطقس بارد في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.



لـيـلاً: الطقس بارد جداً في أغلب المناطق، وبارد في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



يوم الخميس نهاراً: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.