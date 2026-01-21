الأربعاء 2026-01-21 02:12 ص

حالة الطقس المتوقعة لاربعة ايام في الاردن

الوكيل الإخباري- قالت ادارة الارصاد الجوية ان الطقس اليوم الاثنين سيكون بارد وغائم جزئياً إلى غائم، مع بقاء الفرصة خلال ساعات الصباح لهطول أمطار خفيفة في الأجزاء الغربية من المملكة، والرياح شمالية غ
الوكيل الإخباري- تغطي سماء المملكة  يوم الاربعاء كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، مع أجواء باردة في أغلب المناطق، وبارده نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وهناك احتمال ضعيف لهطول بعض  الأمطار الخفيفة المتفرقة في أجزاء من المناطق الغربية للمملكة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.   

لـيـلاً: الطقس بارد جداً في أغلب المناطق، وبارد في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

يوم الخميس  نهاراً: الأجواء غائمة بوجه عام مع طقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ومع ساعات المساء هنالك احتمال لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة في أجزاء من شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من البادية الشمالية الشرقية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


 لـيـلاً: طقس بارد جدا في اغلب المناطق، وبارد في الاغوار والبحر الميت والعقبة ، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول في ساعات متأخرة من الليل إلى شمالية غربية.

 يوم الجمعة  نهاراً: يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة بحيث تسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بقليل، الطقس غائم جزئي بوجه عام مع أجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


 لـيـلاً: طقس بارد جدا في اغلب المناطق، وبارد في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

يوم السبت  نهاراً: انخفاض طفيف على درجات الحرارة، الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.


 لـيـلاً: الطقس بارد جداً في أغلب المناطق، وبارد في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

 
 


