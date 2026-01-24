حالة الطقس المتوقعة لاربعة ايام في الاردن

الوكيل الإخباري- تتأثر المملكة خلال الأيام الأربعة المقبلة بتقلبات جوية متدرجة، حيث تشهد الأيام الأولى ارتفاعاً طفيفاً على درجات الحرارة، يليه انخفاض ملموس اعتباراً من يوم الأربعاء مصحوباً بهطول زخات من المطر .

اضافة اعلان



الأحد والاثنين:



يطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة، ويكون الطقس غالباً مشمساً إلى غائم جزئي، بارداً نسبياً فوق المرتفعات الجبلية، ومائلاً للدفء في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة. الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً يوم الاثنين وتثير الغبار في مناطق البادية.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية من احتمال تشكل الضباب صباح الأحد فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ما قد يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.



الثلاثاء:

تسود أجواء باردة نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، مع ظهور غيوم منخفضة في شمال ووسط المملكة، فيما تميل الأجواء قليلاً للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة. ليلاً تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس ويصبح الطقس بارداً جداً في أغلب المناطق.