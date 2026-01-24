الأحد 2026-01-25 01:09 ص

حالة الطقس المتوقعة لاربعة ايام في الاردن

ودعت إدارة الأرصاد الجوية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، وتجنب مجاري الأودية أثناء هطول الأمطار، والانتباه من خطر الانزلاق على الطرقات، مؤكدة ضرورة ارتداء الملابس الدافئة والاستخدام الآمن لوسائل التدفئة.
السبت، 24-01-2026 11:57 م

الوكيل الإخباري-   تتأثر المملكة خلال الأيام الأربعة المقبلة بتقلبات جوية متدرجة، حيث تشهد الأيام الأولى ارتفاعاً طفيفاً على درجات الحرارة، يليه انخفاض ملموس اعتباراً من يوم الأربعاء مصحوباً بهطول زخات من المطر .

الأحد والاثنين:


يطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة، ويكون الطقس غالباً مشمساً إلى غائم جزئي، بارداً نسبياً فوق المرتفعات الجبلية، ومائلاً للدفء في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة. الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً يوم الاثنين وتثير الغبار في مناطق البادية.
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية من احتمال تشكل الضباب صباح الأحد فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ما قد يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.


الثلاثاء:
تسود أجواء باردة نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، مع ظهور غيوم منخفضة في شمال ووسط المملكة، فيما تميل الأجواء قليلاً للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة. ليلاً تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس ويصبح الطقس بارداً جداً في أغلب المناطق.


الأربعاء:
يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس بارداً وغائماً جزئياً إلى غائم، مع توقع هطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية قد تكون مصحوبة بالرعد أحياناً. الرياح غربية نشطة السرعة تثير الغبار خاصة في مناطق البادية، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

 
 


