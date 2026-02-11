الأربعاء 2026-02-11 01:36 ص

حالة الطقس المتوقعة لاربعة ايام في الاردن

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تتأثر المملكة الاثنين بمنخفض جوي مصحوب بهطول للأمطار. وقالت الأرصاد إن الطقس سيكون باردا نسبيا في أغلب المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة. ومع ساعات مساء الاثن
امطار
 
الوكيل الإخباري-   يطرأ  يوم الاربعاء انخفاض قليل على درجات الحرارة، الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق، ودافئ نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويتوقع هطول زخات خفيفة من المطر في أقصى شمال المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

لـيـلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.
 
يوم الخميس   نهاراً: ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق، ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة .


لـيـلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.

يوم الجمعة  نهاراً: ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، الأجواء مغبرة ولطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية غربية إلى  نشطة السرعة .


لـيـلاً: الطقس مغبر وبارد، وتدريجيا تتكاثر كميات الغيوم وتتحول الأجواء ما بين غائمة جزئيا إلى غائمة،  ويتوقع هطول الأمطار في شمال المملكة مع فرصة لزخات خفيفة من المطر في أجزاء من المناطق الوسطى المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.
 
يوم السبت  نهاراً: انخفاض قليل على درجات الحرارة، الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق، ودافئ نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، مع بقاء فرصة في ساعات الصباح الباكر لهطول امطار خفيفة في أجزاء من المناطق الشمالية للمملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر مثيرة للغبار خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة.


لـيـلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.


 

 
 


توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تتأثر المملكة الاثنين بمنخفض جوي مصحوب بهطول للأمطار. وقالت الأرصاد إن الطقس سيكون باردا نسبيا في أغلب المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة. ومع ساعات مساء الاثن

