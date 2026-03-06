حالة الطقس المتوقعة لاربعة ايام في الاردن

لـيـلاً: الطقس بارد جداً في المرتفعات الجبلية، وبارد في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
يوم السبت نهاراً: تنخفض درجات الحراة قليلاً، الطقس بارد في المرتفعات الجبلية، وبارد نسبي في مناطق البادية والسهول، ومائل للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك احتمال لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال ووسط وشرق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
لـيـلاً: الطقس بارد جداً في المرتفعات الجبلية، وبارد في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
يوم الاحد نهاراً: انخفاض طفيف على درجات الحرارة، الطقس بارد في اغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والأخر.
لـيـلاً: الطقس بارد جداً في المرتفعات الجبلية، وبارد في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
يوم الاثنين نهاراً: يبقى الطقس بارد في المرتفعات الجبلية، وبارد نسبي في مناطق البادية والسهول، ومائل للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .
لـيـلاً: الطقس بارد جداً في المرتفعات الجبلية، وبارد في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
