حالة الطقس خلال عطلة نهاية الأسبوع في الأردن

الوكيل الإخباري-نشرت إدارة الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة اليوم وخلال عطلة نهاية الأسبوع في الأردن.

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يوم الخميس نهارًا، يكون الطقس خريفيًا لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.



ليلاً، يكون الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه.



وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق السهول.



يوم الجمعة نهارًا، ترتفع درجات الحرارة قليلاً ليصبح الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساءً إلى شمالية غربية.



ليلاً، يكون الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



يوم السبت نهارًا، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



ليلاً، يكون الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.