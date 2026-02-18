لـيـلاً: الطقس بارد بوجه عام، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.
التحذيرات:
- تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية .
-
أخبار متعلقة
-
مراقبة منخفض جوي قادم الى الأردن
-
تعرف على حالة الطقس في أول أيام شهر رمضان في الأردن
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأربعاء
-
تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات
-
تفاصيل حالة الطقس في الاردن الثلاثاء - تحذيرات
-
تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات
-
انقلاب حاد على الحالة الجوية غداً وهكذا سيكون الطقس اول ايام رمضان
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الاثنين - تحذيرات