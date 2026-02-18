الأربعاء 2026-02-18 10:47 م

حالة الطقس في أول أيام شهر رمضان

تعبيرية
 
الأربعاء، 18-02-2026 10:19 م

الوكيل الإخباري-    يطرأ يوم الخميس انخفاض قليل على درجات الحرارة، الطقس بارد في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك احتمال ضعيف في ساعات الصباح الباكر لهطول امطار خفيفة في أجزاء من شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

لـيـلاً: الطقس بارد بوجه عام، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.
التحذيرات:
- تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية .

 
 


