حالة الطقس في أول أيام شهر رمضان

الوكيل الإخباري- يطرأ يوم الخميس انخفاض قليل على درجات الحرارة، الطقس بارد في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك احتمال ضعيف في ساعات الصباح الباكر لهطول امطار خفيفة في أجزاء من شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

