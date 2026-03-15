الإثنين 2026-03-16 06:59 م

حالة الطقس في الأردن الاحد وأمطار على هذه المناطق - تحذيرات

منخفض جوي جديد يؤثر على المملكة اليوم
تعبيرية
 
الأحد، 15-03-2026 07:20 ص
الوكيل الإخباري-   تتأثر المملكة الأحد بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا في أغلب المناطق، وفقا لإدارة الأرصاد الجوية.اضافة اعلان


وتهطل أمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة، قد تكون غزيرة أحيانا خلال ساعات الصباح في شمال المملكة، فيما قد تشهد أجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية زخات خفيفة من المطر، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة.

وخلال الليل يزداد الطقس برودة، مع بقاء فرصة لهطل أمطار خفيفة في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة.

وحذّرت الأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض خاصة فوق المرتفعات الجبلية، إضافة إلى احتمال تدنيها بسبب الغبار في مناطق البادية.
 
 


