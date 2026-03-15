حالة الطقس في الأردن الاحد وأمطار على هذه المناطق - تحذيرات

الوكيل الإخباري- تتأثر المملكة الأحد بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا في أغلب المناطق، وفقا لإدارة الأرصاد الجوية.





وتهطل أمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة، قد تكون غزيرة أحيانا خلال ساعات الصباح في شمال المملكة، فيما قد تشهد أجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية زخات خفيفة من المطر، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة.



وخلال الليل يزداد الطقس برودة، مع بقاء فرصة لهطل أمطار خفيفة في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة.



وحذّرت الأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض خاصة فوق المرتفعات الجبلية، إضافة إلى احتمال تدنيها بسبب الغبار في مناطق البادية.





