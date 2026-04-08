حالة الطقس في الأردن الاربعاء وأمطار على هذه المناطق - تحذيرات

الأربعاء، 08-04-2026 06:36 ص

الوكيل الإخباري-   تكون الأجواء اليوم الأربعاء، باردة نسبياً في أغلب المناطق وغائمة جزئياً، وتهطل زخات متفرقة من الأمطار خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة، ومع ساعات المساء يضعف الهطول المطري، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات قد تثير الغبار فى المناطق الشرقية.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، تدني مدى الروية الأفقية في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة بسبب الضباب في المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق السهول والبادية، ومن تدني مدى الروية الأفقية أحياناً بسبب الغبار في المناطق الشرقية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولًا مطريًا.

 
 


