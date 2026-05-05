حالة الطقس في الأردن الثلاثاء وأمطار على هذه المناطق - تحذيرات

الوكيل الإخباري- يبقى الطقس الثلاثاء، باردا نسبيا في أغلب المناطق، ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويحتمل هطل زخات خفيفة من المطر بين الحين والآخر في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، بحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية.

