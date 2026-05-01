حالة الطقس في الأردن الجمعة وأمطار رعدية على هذه المناطق - تحذيرات
الجمعة، 01-05-2026
08:36 ص
الوكيل الإخباري-
يطرأ الجمعة، انخفاض طفيف على درجات الحرارة؛ ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة خاصة في المناطق الشرقية، ويتوقع هطل زخات من المطر بإذن اللٰه تعالى بين الحين والآخر في أجزاء من المناطق الشرقية، خاصة البادية الشمالية الشرقية، قد يصحبها الرعد أحيانا وهطل البرد، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.
اضافة اعلان
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 26- 12 درجة مئوية، وفي غرب عمان 24- 10، وفي المرتفعات الشمالية 21- 9، وفي مرتفعات الشراة 22- 7، وفي مناطق البادية 28- 13، وفي مناطق السهول 25- 12، وفي الأغوار الشمالية 31- 14، وفي الأغوار الجنوبية 33 - 19، وفي البحر الميت 32 - 18، وفي خليج العقبة 33- 20 درجة مئوية.