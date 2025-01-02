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حالة الطقس في الأردن خلال عطلة نهاية الأسبوع

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 02-01-2025 06:25 ص

الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم الخميس وغدًا الجمعة خلال النهار باردًا في معظم المناطق ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية.

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أما خلال الليل، فيسود طقس بارد جدًا في أغلب المناطق وبارد في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية.


وحذرت الأرصاد الجوية اليوم الخميس من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وخطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية والسهول.


أما يوم السبت والأحد فيشهد الطقس ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة، ليصبح باردًا نسبيًا نهارًا في أغلب المناطق ومائلًا للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية. وفي الليل، يكون الطقس باردًا بشكل عام، مع استمرار الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، بينما تنشط الرياح الشرقية يوم الأحد في بعض المناطق، مما قد يثير الغبار في مناطق البادية.

 
gnews

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