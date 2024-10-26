حالة الطقس في المملكة اليوم السبت

وليلاً، سيكون الطقس بارداً نسبياً فوق المرتفعات الجبلية والبادية، ولطيفاً في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، خاصة في المناطق الجنوبية من المملكة، مع احتمالات لتساقط زخات خفيفة من الأمطار خلال الساعات المتأخرة من الليل. والرياح ستكون شرقية خفيفة السرعة.
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