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حالة الطقس في المملكة اليوم السبت

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 26-10-2024 06:24 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت إدارة الأرصاد الجوية بأنه سيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الطقس خريفياً لطيفاً في أغلب المناطق، ومعتدلاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة. كما ستظهر بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، خاصة في المناطق الجنوبية من المملكة، والرياح ستكون جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

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وليلاً، سيكون الطقس بارداً نسبياً فوق المرتفعات الجبلية والبادية، ولطيفاً في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، خاصة في المناطق الجنوبية من المملكة، مع احتمالات لتساقط زخات خفيفة من الأمطار خلال الساعات المتأخرة من الليل. والرياح ستكون شرقية خفيفة السرعة.

 
gnews

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