حالة الطقس في المملكة اليوم السبت

الوكيل الإخباري- أفادت إدارة الأرصاد الجوية بأنه سيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الطقس خريفياً لطيفاً في أغلب المناطق، ومعتدلاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة. كما ستظهر بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، خاصة في المناطق الجنوبية من المملكة، والرياح ستكون جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

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