حالة الطقس لـ 3 أيام قادمة في الأردن

الوكيل الإخباري- نشرت إدارة الأرصاد الجوية الحالة الجوية المتوقعة من اليوم ولـ 3 أيام قادمة.

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يكون الطقس اليوم الأربعاء خريفياً لطيفاً في أغلب المناطق، ومعتدلاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



وليلاً، يكون الطقس بارداً نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.

وحذرت الأرصاد من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.



أما يوم الخميس نهاراً، تبقى درجات الحرارة العظمى حول المعدلات العامة لمثل هذا الوقت من السنة. الطقس خريفي لطيف في أغلب المناطق، ومعتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



وليلاً، الطقس بارداً نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه.



ويوم الجمعة نهاراً، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. الطقس خريفي لطيف الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدل في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول ظهراً إلى جنوبية غربية.



وليلاً، الطقس بارداً نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



أما يوم السبت نهاراً، تنخفض درجات الحرارة قليلاً، مع بقاء الطقس خريفياً لطيفاً في أغلب المناطق، ومعتدلاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.