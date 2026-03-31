حالة الطقس لـ 4 أيام في الاردن

الثلاثاء:
يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس غالباً مشمساً ولطيفاً في معظم المناطق، ودافئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم منخفضة شمالاً، والرياح غربية خفيفة. ليلاً يسود طقس بارد نسبياً، مع تحذير من تشكل الضباب صباحاً وتدني مدى الرؤية الأفقية.
الأربعاء:
تواصل درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها العامة، مع أجواء مائلة للدفء نهاراً. وخلال ساعات المساء، تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتكاثر الغيوم وتهطل زخات من المطر في مناطق متفرقة من غرب المملكة قد تكون رعدية أحياناً.
ليلاً، تزداد فرص الهطولات لتشمل مناطق أوسع، وقد تكون غزيرة لفترات قصيرة ومصحوبة بالرعد، مع نشاط للرياح المثيرة للغبار.
تحذيرات من تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتدني مدى الرؤية بسبب الغبار.
الخميس:
تبقى الأجواء غير مستقرة جزئياً، مع طقس غائم جزئياً إلى غائم ولطيف الحرارة في المرتفعات، ودافئ في باقي المناطق. وتستمر فرص زخات المطر المتفرقة خاصة في شمال ووسط المملكة، وقد تكون رعدية أحياناً، قبل أن تضعف تدريجياً مساءً.
تحذيرات من الغبار وتدني مدى الرؤية، إضافة إلى خطر الانزلاق على الطرقات.
الجمعة:
تنخفض درجات الحرارة قليلاً لتسجل حول معدلاتها العامة، ويكون الطقس لطيفاً ومستقراً في أغلب المناطق، مع أجواء باردة نسبياً ليلاً.
تحذير من تشكل الضباب صباحاً في المرتفعات والسهول.
