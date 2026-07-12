الأحد 2026-07-12 07:35 ص

حالة الطقس ودرجات الحرارة في الأردن الأحد

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 12-07-2026 07:19 ص
الوكيل الإخباري-   يكون الطقس الأحد، صيفيا عاديا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة لسرعة تنشط أحيانا، بحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية.اضافة اعلان


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان بين 33 - 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 - 19، وفي المرتفعات الشمالية 29- 17، وفي مرتفعات الشراة 30 - 16، وفي مناطق البادية 38- 20، وفي مناطق السهول 32 - 21، وفي الأغوار الشمالية 40 - 24، وفي الأغوار الجنوبية 42- 28، وفي البحر الميت 41- 27، وفي خليج العقبة 41- 27 درجة مئوية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

مجلس النواب

أخبار محلية مجلس النواب يعقد أولى جلسات دورته الاستثنائية اليوم

علم قطر

عربي ودولي قطر تعلن التصدي لهجمة صاروخية

وفيات الأحد 12-7-2026

الوفيات وفيات الأحد 12-7-2026

سنتكوم: الجيش الأميركي ضرب 140 هدفا عسكريا في إيران

عربي ودولي سنتكوم: الجيش الأميركي ضرب 140 هدفا عسكريا في إيران

ارشيفية

الطقس حالة الطقس ودرجات الحرارة في الأردن الأحد

الأرجنتين تتجاوز سويسرا المنقوصة وتواجه إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم

كأس العالم عاجل الأرجنتين تتجاوز سويسرا المنقوصة وتواجه إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم

وزير الدفاع الأميركي: إيران تدفع ثمن "خيارها السيئ"

عربي ودولي وزير الدفاع الأميركي: إيران تدفع ثمن "خيارها السيئ"

الأرجنتين تقترب من نصف النهائي بهدف من ماك أليستر في الشوط الأول

كأس العالم الأرجنتين تقترب من نصف النهائي بهدف من ماك أليستر في الشوط الأول



 
 






الأكثر مشاهدة

 