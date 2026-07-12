حالة الطقس ودرجات الحرارة في الأردن الأحد

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان بين 33 - 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 - 19، وفي المرتفعات الشمالية 29- 17، وفي مرتفعات الشراة 30 - 16، وفي مناطق البادية 38- 20، وفي مناطق السهول 32 - 21، وفي الأغوار الشمالية 40 - 24، وفي الأغوار الجنوبية 42- 28، وفي البحر الميت 41- 27، وفي خليج العقبة 41- 27 درجة مئوية.
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