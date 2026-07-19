حالة الطقس ودرجات الحرارة في الأردن الاحد

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 35- 24 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 33- 22، وفي المرتفعات الشمالية 31 - 20، وفي مرتفعات الشراة 32- 19، وفي مناطق البادية 38 - 22، وفي مناطق السهول 35 - 24، وفي الأغوار الشمالية 41- 26، وفي الأغوار الجنوبية 43 - 28، وفي البحر الميت 42 - 27، وفي خليج العقبة 43- 29 درجة مئوية.
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