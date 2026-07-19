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حالة الطقس ودرجات الحرارة في الأردن الاحد

حالة الطقس ودرجات الحرارة في الأردن الخميس
العاصمة عمان
 
الأحد، 19-07-2026 07:11 ص
الوكيل الإخباري-   يطرأ الأحد، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في البادية، بينما يكون حارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات في ساعات المساء، بحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية.اضافة اعلان


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 35- 24 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 33- 22، وفي المرتفعات الشمالية 31 - 20، وفي مرتفعات الشراة 32- 19، وفي مناطق البادية 38 - 22، وفي مناطق السهول 35 - 24، وفي الأغوار الشمالية 41- 26، وفي الأغوار الجنوبية 43 - 28، وفي البحر الميت 42 - 27، وفي خليج العقبة 43- 29 درجة مئوية.
 
 


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