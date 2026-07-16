حالة الطقس ودرجات الحرارة في الأردن الخميس

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان بين 34- 22 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32- 20 ، وفي المرتفعات الشمالية 30- 19، وفي مرتفعات الشراة 31 - 17 ، وفي مناطق البادية 38 - 22، وفي مناطق السهول 34- 21، وفي الأغوار الشمالية 40- 24، وفي الأغوار الجنوبية 42 - 26، وفي البحر الميت 41 - 25، وفي خليج العقبة 41 - 26 درجة مئوية.
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