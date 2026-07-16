حالة الطقس ودرجات الحرارة في الأردن الخميس

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الوكيل الإخباري- يكون الطقس الخميس، حارا نسبياً في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً. اضافة اعلان





وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان بين 34- 22 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32- 20 ، وفي المرتفعات الشمالية 30- 19، وفي مرتفعات الشراة 31 - 17 ، وفي مناطق البادية 38 - 22، وفي مناطق السهول 34- 21، وفي الأغوار الشمالية 40- 24، وفي الأغوار الجنوبية 42 - 26، وفي البحر الميت 41 - 25، وفي خليج العقبة 41 - 26 درجة مئوية.





