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حالة جديدة من عدم الاستقرار الجوي اليوم.. وهذا موعد انحسارها

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 06-11-2024 05:57 ص

الوكيل الإخباري-تتأثر المملكة اعتباراً من بعد ظهر اليوم الأربعاء وحتى عصر يوم الخميس بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وفقاً لما أفادت به الأرصاد الجوية.

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ويكون الطقس اليوم الأربعاء لطيفاً فوق المرتفعات الجبلية ومعتدلاً في باقي المناطق. ومع ساعات ما بعد الظهر، تبدأ حالة عدم الاستقرار الجوي بتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة.

 

ومن المتوقع هطول زخات مطرية غير منتظمة بدءاً من المناطق الجنوبية الشرقية، ويمتد الهطول ليلاً ليشمل مناطق واسعة من المملكة، قد تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد والبرد. الرياح جنوبية شرقية معتدلة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.


ويوم الخميس، تستمر حالة عدم الاستقرار، مع بقاء الفرصة مهيأة لهطول زخات مطرية متفرقة خاصة صباحاً، قد تكون مصحوبة بالرعد والبرد، وتضعف فرصة الهطول مع ساعات العصر. وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً في مناطق البادية. خلال الليل، يكون الطقس مائلاً للبرودة في أغلب المناطق، ولطيفاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.


أما يوم الجمعة، فيتوقع أن تستقر الأجواء، مع بقاء درجات الحرارة حول معدلاتها العامة، حيث يكون الطقس معتدلاً مع ظهور بعض الغيوم المتفرقة. الرياح جنوبية شرقية معتدلة. أما ليلاً، فيكون الطقس مائلاً للبرودة قليلاً في معظم المناطق، ولطيفاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

 
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