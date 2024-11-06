حالة جديدة من عدم الاستقرار الجوي اليوم.. وهذا موعد انحسارها

ويكون الطقس اليوم الأربعاء لطيفاً فوق المرتفعات الجبلية ومعتدلاً في باقي المناطق. ومع ساعات ما بعد الظهر، تبدأ حالة عدم الاستقرار الجوي بتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة.
ويوم الخميس، تستمر حالة عدم الاستقرار، مع بقاء الفرصة مهيأة لهطول زخات مطرية متفرقة خاصة صباحاً، قد تكون مصحوبة بالرعد والبرد، وتضعف فرصة الهطول مع ساعات العصر. وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً في مناطق البادية. خلال الليل، يكون الطقس مائلاً للبرودة في أغلب المناطق، ولطيفاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
أما يوم الجمعة، فيتوقع أن تستقر الأجواء، مع بقاء درجات الحرارة حول معدلاتها العامة، حيث يكون الطقس معتدلاً مع ظهور بعض الغيوم المتفرقة. الرياح جنوبية شرقية معتدلة. أما ليلاً، فيكون الطقس مائلاً للبرودة قليلاً في معظم المناطق، ولطيفاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
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