الإثنين 2026-03-30 09:37 م

حالة عدم استقرار جوي جديدة تؤثر على الاردن

الأرصاد: كتلة هوائية باردة وأمطار متوقعة في هذا الموعد
الإثنين، 30-03-2026 08:17 م

الوكيل الإخباري-   يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة يوم الاربعاء المقبل لتسجل اعلى من معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة بقليل، الطقس مائل قليلاً للدفء في أغلب المناطق، ودافئ في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، و تدريجياً مع ساعات المساء تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي حيث تتكاثر كميات الغيوم، ويتوقع هطول امطار خفيفة في اجزاء متفرقة من المناطق الغربية من المملكة، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار أحياناً خاصة في مناطق البادية.

لـيـلاً: الطقس بارد في اغلب المناطق ومغبر أحياناً، ويتوقع بإذن الله هطول زخات متفرقة من المطر في أماكن مختلفة من المملكة قد يصحبها الرعد أحياناً، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


التحذيرات:
- تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً في ساعات المساء والليل بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
تنبيهات ونصائح:
- تنبيه من الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.

 
 


