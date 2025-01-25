حالة عدم استقرار جوي وامطار غزيرة قادمة الى المملكة بهذا الموعد

الوكيل الإخباري-مجدي الباطية - تتأثر المملكة يوم غد الاحد بحالة من عدم الاستقرار الجوي بدءًا من ساعات ما بعد الظهر، مع زخات مطرية متفرقة في جنوب وشرق المملكة قد تمتد لاحقًا لشمال ووسط البلاد لفترة قصيرة، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانًا جنوبًا.

اضافة اعلان