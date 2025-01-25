حالة عدم استقرار جوي وامطار غزيرة قادمة الى المملكة بهذا الموعد
السبت، 25-01-2025
04:31 م
https://www.alwakeelnews.com/story/718124
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الوكيل الإخباري-مجدي الباطية - تتأثر المملكة يوم غد الاحد بحالة من عدم الاستقرار الجوي بدءًا من ساعات ما بعد الظهر، مع زخات مطرية متفرقة في جنوب وشرق المملكة قد تمتد لاحقًا لشمال ووسط البلاد لفترة قصيرة، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانًا جنوبًا.
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ووفق الارصاد الجوية تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي يوم الاثنين مع زخات مطرية متوقعة في شرق المملكة قد تكون غزيرة أحيانًا وفرصة محدودة لأمطار خفيفة في شمال ووسط البلاد مساءً يبدأ الطقس بالاستقرار تدريجيًا مع احتمالية تشكل الضباب ليلاً فوق المرتفعات الجبلية العالية .