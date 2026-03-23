حالة قوية من عدم الاستقرار الجوي الأربعاء والخميس وتحذير من السيول

الوكيل الإخباري- تتأثر المملكة اعتبارا من يوم الأربعاء بحالة قوية من عدم الاستقرار الجوي، وفقا للتحليلات الجوية ومتابعة حركة الكتل الهوائية، وفق تقرير صادر عن إدارة الأرصاد الجوية.

ويُتوقع تكاثر كميات كبيرة من الغيوم وهطول أمطار غزيرة في العديد من المناطق، تكون مصحوبة بالعواصف الرعدية وتساقط البرد، ما يرفع خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، بما فيها مناطق الأغوار والبحر الميت ومدينة العقبة.



وأضافت الإدارة أن تأثير الحالة الجوية يبدأ تدريجيا يوم الأربعاء، إذ تتأثر المناطق الجنوبية أولا، بما فيها العقبة، بزخات من المطر تمتد لاحقا لتشمل مناطق واسعة من المملكة، بما فيها العاصمة عمّان، وتكون الهطولات غزيرة أحيانا ومصحوبة بالرعد وتساقط البرد، مع توقع اشتداد الحالة بشكل ملحوظ خلال ساعات الليل.



وأشارت إلى أن يوم الخميس سيشهد ذروة الحالة الجوية، حيث يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة، ويكون الطقس باردا وغائما وماطرا في أغلب المناطق، مع هطولات غزيرة أحيانا مصحوبة بالرعد والبرد، إضافة إلى رياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية، ما يؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وتشكل السيول في عدة مناطق.



وبيّنت الأرصاد أن الأجواء التي تسبق الحالة، يومي الاثنين والثلاثاء، تكون مستقرة نسبيا وباردة نسبيا في أغلب المناطق، مع فرص محدودة لهطول زخات خفيفة من المطر في بعض المناطق، خاصة يوم الثلاثاء، بدون تأثيرات جوية كبيرة.



وحذّرت إدارة الأرصاد الجوية من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، بما فيها العقبة والبحر الميت، وخطر العواصف الرعدية وتساقط البرد، إضافة إلى شدة الهطولات المطرية، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وكذلك بسبب الغبار في مناطق البادية، إلى جانب خطر سرعة الرياح والهبات القوية يوم الخميس.