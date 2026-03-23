حالة قوية من عدم الاستقرار الجوي وامطار غزيرة قادمة الى الاردن

التحذيرات:
- خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها العقبة و البحر الميت.
- خطر العواصف الرعدية وهطول البرد.
- تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الليل بسبب تشكل الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض في المرتفعات الجبلية.
- تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح على فترات خاصة في مناطق البادية.
تنبيهات ونصائح:
- تنبيه من الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.
الخميس 2026/03/26 بمشيئة الله
تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، الطقس بارد غائم وماطر في أغلب المناطق، يتوقع ان تكون الامطار غزيرة أحياناً في بعض المناطق مصحوبة بالرعد وهطول البرد، مما يؤدي الى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الاودية والمناطق المنخفضة في العديد من المناطق بما فيها العقبة و البحر الميت لذا نهيب بالأخوة المواطنين الابتعاد عن هذه المناطق، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً.
