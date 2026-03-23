حالة قوية من عدم الاستقرار الجوي وامطار غزيرة قادمة الى الاردن

الوكيل الإخباري- يكون الطقس الاربعاء بارد نسبياً في اغلب المناطق ودافئ نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتدريجياً تتأثر المملكة بحالة قوية من عدم الاستقرار الجوي وتزداد كميات الغيوم، ويتوقع بإذن الله تعالى هطول الأمطار بدءاً من المناطق الجنوبية بما فيها مدينة العقبة تمتد لاحقاً لتشمل عدة مناطق من المملكة بما فيها العاصمة عمان، تكون الهطولات غزيرة في بعض المناطق يصحبها الرعد وهطول البرد مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية و المناطق المنخفضة بما فيها العقبة و البحر الميت، كما تشير التحليلات الأولية للنماذج العددية الى ان حالة عدم الاستقرار الجوي يشتد تأثيرها في ساعات الليل، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والأخر.

اضافة اعلان



التحذيرات:

- خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها العقبة و البحر الميت.

- خطر العواصف الرعدية وهطول البرد.

- تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الليل بسبب تشكل الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض في المرتفعات الجبلية.

- تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح على فترات خاصة في مناطق البادية.



تنبيهات ونصائح:

- تنبيه من الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.



الخميس 2026/03/26 بمشيئة الله