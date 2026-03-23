حالة قوية من عدم الاستقرار الجوي وامطار غزيرة قادمة الى الاردن

الوكيل الإخباري- حذّرت إدارة الأرصاد الجوية السائقين من خطر الانزلاق على الطرقات التي قد تشهد زخات خفيفة من المطر.
الوكيل الإخباري-  يكون الطقس الاربعاء بارد نسبياً في اغلب المناطق ودافئ نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتدريجياً تتأثر المملكة بحالة قوية من عدم الاستقرار الجوي وتزداد كميات الغيوم، ويتوقع بإذن الله تعالى هطول الأمطار بدءاً من المناطق الجنوبية بما فيها مدينة العقبة تمتد لاحقاً لتشمل عدة مناطق من المملكة بما فيها العاصمة عمان، تكون الهطولات غزيرة في بعض المناطق يصحبها الرعد وهطول البرد مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية و المناطق المنخفضة بما فيها العقبة و البحر الميت، كما تشير التحليلات الأولية للنماذج العددية الى ان حالة عدم الاستقرار الجوي يشتد تأثيرها في ساعات الليل، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والأخر.

التحذيرات:
- خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها العقبة و البحر الميت.
- خطر العواصف الرعدية وهطول البرد.
- تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الليل بسبب تشكل الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض في المرتفعات الجبلية.
- تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح على فترات خاصة في مناطق البادية.


تنبيهات ونصائح:
- تنبيه من الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.


الخميس 2026/03/26 بمشيئة الله


تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، الطقس بارد غائم وماطر في أغلب المناطق، يتوقع ان تكون الامطار غزيرة أحياناً في بعض المناطق مصحوبة بالرعد وهطول البرد، مما يؤدي الى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الاودية والمناطق المنخفضة في العديد من المناطق بما فيها العقبة و البحر الميت لذا نهيب بالأخوة المواطنين الابتعاد عن هذه المناطق، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً.

 
 


الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: أمام إيران فرصة أخيرة

جي دي فانس

عربي ودولي أكسيوس: فانس ونتنياهو ناقشا بنود اتفاق محتمل لإنهاء الحرب مع إيران

محمد باقر قاليباف

عربي ودولي رئيس البرلمان الإيراني قالیباف يزداد نفوذا في دوائر صنع القرار

"الصليب الأحمر" تحذر من توسع العمليات العدائية في المنطقة

عربي ودولي الصليب الأحمر يحذر من اقتراب حرب إيران من "نقطة اللاعودة"

- تتأثر المملكة اليوم الخميس، بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً وتهطل الأمطار ب

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش

عربي ودولي سموتريتش يدعو إلى ضم جنوب لبنان

القوات المسلحة الاردنية

أخبار محلية طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس/10 تباشر أعمالها



 






