حالة من عدم الاستقرار الجوي مساء اليوم.. والعودة لاستقرار الأجواء الثلاثاء

الوكيل الإخباري- أفادت إدارة الأرصاد الجوية أن التوقعات تشير إلى أن المملكة ستشهد أجواءً متقلبة خلال الأيام المقبلة.

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الأحد، تكون الأجواء باردة نسبيًا في معظم المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.



ومع ساعات المساء، تتأثر المملكة تدريجيًا بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تزداد كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتهطل زخات متفرقة من المطر في جنوب وشرق المملكة، بما فيها مدينة العقبة، قد تكون غزيرة أحيانًا ومصحوبة بالرعد.



ليلًا، تمتد الأمطار إلى أجزاء من المناطق الوسطى، مع نشاط للرياح الجنوبية الشرقية المثيرة للغبار، خاصة في مناطق البادية.



وحذرت الأرصاد اليوم من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، ومن خطر احتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة جنوب وشرق المملكة، بما فيها العقبة. ومن الانزلاق على الطرقات بسبب الأمطار.



غدًا الاثنين، تبقى المملكة تحت تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي نهارًا، حيث تكون الأجواء باردة نسبيًا في أغلب المناطق مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة. تهطل زخات متفرقة من المطر في شرق وجنوب شرق المملكة، قد تكون مصحوبة بالرعد أحيانًا، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.



مع ساعات المساء، تميل الأجواء إلى الاستقرار تدريجيًا، مع تناقص كميات الغيوم واستمرار الأجواء الباردة خلال الليل.



وحذرت الأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، وخطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة شرق المملكة. والانزلاق على الطرقات خلال هطول الأمطار.



أما يومي الثلاثاء والأربعاء، تميل الأجواء إلى الاستقرار خلال اليومين.



الثلاثاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، حيث يكون الطقس باردًا في أغلب المناطق ولطيفًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.



الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، حيث تصبح الأجواء باردة نسبيًا في أغلب المناطق ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.



ليلاً في كلا اليومين، تبقى الأجواء باردة بوجه عام، مع رياح خفيفة السرعة.