حقيقة تأثر المملكة بمنخفض جوي جديد الأسبوع المقبل

وأضاف الخطاب، أن استمرار تأثير الكتل الهوائية الباردة سيُبقي الإحساس بالبرودة قائمًا، رغم التحسن النسبي المتوقع على درجات الحرارة خلال ساعات النهار.
وأشار إلى أن الرياح الشرقية ستسود خلال الأيام القادمة، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الإحساس بالبرودة، لافتًا إلى أنها ستبدأ بالتحول تدريجيًا إلى رياح غربية بعد منتصف الأسبوع.
وحذر مدير الأرصاد الجوية من أن الفترة الممتدة من يوم غدٍ السبت وحتى الخميس 25 كانون الأول قد تشهد تشكلًا للضباب، خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول، إضافة إلى تشكل الصقيع في بعض الأيام، خاصة في البادية ومرتفعات الجنوبية الشراه، نتيجة تدني درجات الحرارة السطحية إلى ما دون الصفر المئوي أحيانًا، داعيًا إلى توخي الحيطة والحذر، لا سيما خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.
وفيما يخص الأسبوع الأخير من شهر كانون الأول ونهاية العام الحالي، أوضح الخطاب أن المؤشرات الأولية تُظهر تغيرًا على الحالة الجوية خلال نهاية الأسبوع الأخير، مع احتمالية تأثر المملكة بمنخفض جوي، مشيرًا إلى أنه سيتم تزويد وسائل الإعلام بالتفاصيل لاحقًا مع توفر معطيات جوية أكثر دقة.
-
أخبار متعلقة
-
الأرصاد: مربعانية الشتاء الأحد
-
تعرف على حالة الطقس بالاردن لمدة 4 ايام
-
أجواء باردة في أغلب المناطق
-
الأرصاد تحذر: أجواء باردة وضباب وصقيع الجمعة في المملكة
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس - تحذيرات
-
تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام الأربعة المقبلة .. والأرصاد تحذر
-
شاهد : بدء تساقط الثلوج في بعض المناطق بالمملكة - فيديو
-
تساقط زخات ثلجية على مناطق في المملكة- أسماء