درجات الحرارة حول معدلاتها الاعتيادية في معظم مناطق المملكة الجمعة

الوكيل الإخباري- قالت ادارة الأرصاد الجوية ان درجات الحرارة ستسجل اليوم الجمعة حول معدلاتها الاعتيادية، حيث يكون الطقس معتدلاً في معظم مناطق المملكة، مع أجواء حارة في مناطق الأغوار، البحر الميت، والعقبة.

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واكدت الأرصاد ان هناك فرصة لظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.