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درجات الحرارة حول معدلاتها الاعتيادية في معظم مناطق المملكة الجمعة

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 06-09-2024 09:10 ص

الوكيل الإخباري-   قالت ادارة الأرصاد الجوية ان درجات الحرارة  ستسجل  اليوم الجمعة حول معدلاتها الاعتيادية، حيث يكون الطقس معتدلاً في معظم مناطق المملكة، مع أجواء حارة في مناطق الأغوار، البحر الميت، والعقبة.

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واكدت الأرصاد ان هناك فرصة لظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

 

أما خلال الليل، فسيكون الطقس مائلاً للبرودة فوق المرتفعات الجبلية، ومعتدلاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة. وتحذر الأرصاد من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب فوق الجبال الشمالية العالية.


 
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