درجات الحرارة حول معدلاتها الاعتيادية في معظم مناطق المملكة الجمعة

واكدت الأرصاد ان هناك فرصة لظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
-
أخبار متعلقة
-
الارصاد : تحذير من تدني مدى الرؤية فوق الجبال الشمالية صباح الجمعة
-
الأرصاد: غيوم تتلبد على ارتفاعات منخفضة فوق شمال ووسط المملكة
-
طقس معتدل الحرارة الخميس وتحذير من تدني مدى الرؤية الأفقية بالمرتفعات
-
الأرصاد: ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة في سماء المملكة الليلة
-
الارصاد : طقس معتدل الحرارة وتنبيه من الضباب فوق المرتفعات الاربعاء
-
طقس معتدل الحرارة في معظم المناطق حتى الجمعة
-
طقس الثلاثاء .. مائل للبرودة ليلاً وتنبيه من الضباب فوق المرتفعات
-
طقس معتدل في معظم المناطق حتى الخميس